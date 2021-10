"No saben nada": Verón descargó su furia tras la derrota de Estudiantes

Este domingo Estudiantes de La Plata cayó como visitante ante Colón de Santa Fe, por 2 a 1, y estiró su racha negativa a seis partidos consecutivos sin poder ganar en la presente Liga Profesional, por lo que hubo muchas críticas para el equipo, para el entrenador Ricardo Zielinski y para la dirigencia.

Por ese motivo, el vicepresidente Juan Sebastián Verón usó sus redes sociales para responder las críticas, disparando que "hablan sin saber, juzgan sin saber, comentan sin saber, pero lo peor de todo es que creen saber todo y no saben nada".

"Hace mucho que no hablo de fútbol, no lo creía conveniente, pero viendo hoy y siento comentarios donde ponen en discusión a nuestro DT...", comenzó diciendo la Bruja en su cuenta de Instagram, agregando que "hoy a través de una red social cualquiera se anima a opinar de todo y muchas veces gente que debería ser centrada en sus opiniones termina siendo más hincha que el hincha que va a la tribuna... pero bueno, estamos acostumbrados ya".

Además, Verón pidió acompañar el proceso y aceptó las críticas, "pero que sean constructivas y no destructivas como pasa en estos momentos donde hay gente que espera para salir del caparazón y opinar creyendo que son gurúes o que se las saben todas".

"Hasta no hace mucho, 4 o 5 partidos atrás, se cantaba el Himno Ruso y no sé qué, que había que comprar a ese o aquel, hoy todo lo contrario. No comparto en nada eso, momentos malos tenemos todos y hay que saber convivir también con eso", prosiguió la Bruja.

Finalmente, el exvolante de la Selección argentina reconoció que "acompañar el proceso también trae malos momentos que hay que pasar. De eso se trata. Pensar de un año a esta parte, dónde estábamos y dónde estamos... Las cuentas se hacen al final, dicen en Italia", concluyó.