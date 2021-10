Piqué, contundente sobre su retiro y duro contra Bartomeu

Este domingo el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid disputarán una nueva edición del clásico español, la cual será especial ya que es el primero desde que Lionel Messi dejó el Blaugrana con rumbo a París, y en la previa del partido el defensor Gerard Piqué habló de su futuro y analizó la actualidad de la institución.

En primer lugar, pensando en el partido de este domingo aseguró, en diálogo con el diario El País, que "debemos apretar y ser nosotros mismos más que nunca" y al analizar al Real Madrid dijo que "es un equipo muy parecido a los últimos años. Si tocamos y movemos bien la pelota, creo que les podremos hacer daño, también apretándolo arriba. A ellos les cuesta defender como cualquier grande porque suele sentirse más cómodo con la pelota".

Por otra parte, dejando de lado el clásico, Piqué también habló de su futuro, de la salida de Messi y criticó la gestión del expresidente Josep María Bartomeu.

El defensor asegura que no se siente un veterano, aunque sabe que "tengo una edad (cumple 35 en febrero) y cuando vea que no soy tan importante como siempre lo he sido me voy a ir". Luego aseguró que "me retiraré en el Barça. Eso es seguro. Lo que no aceptaré es retirarme siendo suplente. A ver, si son los tres meses últimos de una temporada y me toca, pues bueno. ¿Pero un año entero en el banquillo? No, no me apetece".

Con respecto a la salida de Messi, dijo que "es importante ver cómo reacciona el club. El Madrid, cuando se fue Cristiano, pasó también una época en la que no le metía un gol al arcoíris. Nosotros hemos vivido de Leo muchos años y ahora tenemos que encontrar nuevos referentes. El problema es que Leo te daba todo. Hay jugadores que te dan gol, otros el uno contra uno, otros que pasan al hueco, demarques… Leo lo hacía todo. Hay que encontrar muchos jugadores que te den lo que daba uno solo".

Finalmente, aprovechó para disparar contra el presidente anterior, Josep María Bartomeu, al asegurar que "el triplete del 2014-15 nos salió más caro que nunca. En enero de ese año la intención de voto para Bartomeu era menos de un 1% y luego las ganó. Es una lección para los socios de que los resultados no lo son todo. Por ganar el triplete, por seis meses muy buenos en el campo… El club no solo es lo que pasa en el terreno de juego. Sí que tiene un valor enorme, pero son otras muchas cosas. Y la situación en la que está el club es evidente que es por la gestión de los últimos años. La covid da para esconder ciertas cosas, pero no para esconder todo. Es la verdad, la cruda verdad", concluyó.