Huracán ganó un lindo clásico y hundió a San Lorenzo

Huracán (28 puntos) derrotó por 2-1 a San Lorenzo (17) y se llevó el clásico barrial, en el encuentro más atractivo del segmento dominical de la 18va. Fecha del torneo de la Liga Profesional de fútbol (LPF).



En un Tomás A. Ducó que contó con un público que respondió a las expectativas que generaba un cotejo de estas características, el "Globo" consumó el quinto triunfo en las últimas seis presentaciones.



El mediocampista Franco Cristaldo (St. 18m.) y el delantero uruguayo Jhonattan Candia (St. 41m.) convirtieron para los dirigidos por el DT Frank Kudelka, que se ilusionan con el ingreso a la Copa Sudamericana en la sumatoria global de la temporada.



En San Lorenzo, que ya no tiene en el banco de suplentes al cesanteado DT Paolo Montero y esta tarde mostró al binomio interino integrado por Diego Monárriz-José Di Leo, el delantero Franco Di Santo (St. 31m.) había establecido la igualdad provisoria. Pero la caída futbolística de un "Ciclón", que lleva siete partidos oficiales sin poder ganarle a su clásico rival, parece no tener cierre.



En la primera etapa, los dos equipos se alternaron en el dominio de la pelota. En ese contexto de paridad, el conjunto local, tal vez, expuso una mayor y mejor circulación, pero evidenció falta de profundidad.



El elenco "azulgrana", más afirmado para jugar de contra, tuvo las chances más claras y exigió buenas respuestas del arquero Marcos Díaz.



A los 7m., Nicolás "Uvita" Fernández metió un zapatazo desde fuera del área que demandó una atajada del guardavallas del "Globo".



Un rato después, a los 11m., una buena cesión de Néstor Ortigoza para Di Santo le permitió al ex Chelsea mandar el centro desde la izquierda. El cabezazo posterior del santafesino Fernández salió apenas desviado.



Y sobre los 14m., otra vez los mismos protagonistas y, nuevamente, el guardavallas Marcos Díaz le ganó el mano a mano al exatacante de Defensa y Justicia.



Huracán, más allá de la elogiable tarea de Cristaldo y de los desenganches eventuales de Lucas Vera, no tuvo explosión en los metros finales. Y convirtió a Sebastián Torrico en espectador de lujo en esos 45m. iniciales.



La película cambió de trama en el segundo período. Porque el "Globo" se adelantó en el campo, San Lorenzo se retrasó y cedió iniciativa. Y, a medida que fue animándose, el equipo del DT Kudelka se erigió en animador.



Así, a los 18m., una subida de Ismael Quilez por derecha encontró el remate ‘franco’ de Cristaldo, quien colocó la pelota arriba, lejos del alcance de Torrico, para desatar el carnaval en el Tomás A. Ducó.



El confundido San Lorenzo apostó a los ingresos de Nahuel Barrios y Alexander Díaz para buscar mejorar la imagen. Y los jóvenes de la cantera le dieron algo de oxígeno a un conjunto visitante que llegó al empate, en una maniobra en la que atacó a fondo.



Es que a los 31m., Herrera asistió desde la derecha al ingresado Alexander Díaz, quien metió palomita que interceptó el otro Díaz (Marcos), el guardavallas del "Globo". Pero el rebote que otorgó el ex Boca Juniors fue capturado por Di Santo, quien -con otro cabezazo- mandó el balón al fondo del arco.



El termómetro del encuentro pareció mover la aguja hacia el lado de Boedo. Es más, Huracán sintió el impacto y evidenció deficiencias en el fondo, que no había exhibido en los 75 minutos anteriores.



Y el fútbol, esa “dinámica de lo impensado” que describió Dante Panzeri, otorgó una nueva mueca de disgusto a un club "azulgrana", cuya caída parece no tener fin.



El mendocino Torrico falló en el cálculo y no pudo descolgar la pelota en el centro; la pelota siguió y el colombiano Zapata rechazó defectuosamente hacia la posición en donde se hallaba el uruguayo Cóccaro, quien cedió para el ingreso de su compatriota Candia, que se llenó la boca de gol con un remate violento.



Por determinación y no renunciar nunca a la posibilidad de la victoria, Huracán se llevó los tres puntos y sigue subiendo en la tabla. La contracara es San Lorenzo, que ganó apenas uno de los últimos 9 partidos y acumula 4 derrotas consecutivas.