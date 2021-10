La confesión de Ronaldinho sobre Lionel Messi que sorprendió a todos

Hace pocos días se lo vio a Ronaldinho visitar al Paris Saint Germain y presenciar el partido ante el Leipzig en el Parque de los Príncipes por la Champions League. Ahora, se conoció una entrevista que el brasileño le brindó a Le Parisien en la que habla de Lionel Messi.

"Nunca pensé verle con otra camiseta que no fuera la del Barcelona".

"Estoy muy feliz de verle en el club en el que yo comencé en Europa", lanzó en una primera instancia Ronaldinho sobre su amigo Messi. Y luego confesó: "Es algo que no pensé en mi vida. Estaba seguro de que terminaría su carrera en el Barcelona. Y, para mí, fue una sorpresa. Como me gusta el PSG, fue una sorpresa, pero nunca pensé verle con otra camiseta que no fuera la del Barcelona".

En otro orden, Ronaldinho narró cómo fue el encuentro entre ambos en el Barça: "Cuando llegué a Barcelona ya se hablaba de un joven fantástico. Y, después, cuando entrenamos juntos, vi su calidad. En cada partido y en cada entrenamiento vimos que era diferente. Fue un placer verle hacerlo. Se convirtió en un verdadero amigo para mí".

Ronaldinho sobre Neymar

Después de elogiar a Messi, Ronaldinho le dedicó unas palabras a Neymar enmarcadas en la insistencia de algunos por elaborar un ranking de futbolistas brasileños. "No me gustan las comparaciones. Cada uno tiene su propio momento. Todos hemos pasado por momentos complicados. Pero creo que todos en Brasil saben que es el mejor jugador ahora mismo. Solo que, cuando las cosas no van bien, es más difícil para él. Porque él es el más grande. Cuando las cosas no van bien, hay mucha más presión sobre él", expresó Dinho.

Sobre el Balón de Oro

Cuando le preguntaron por quién debería ganar el Balón de Oro este año, Ronaldinho solo nombró a Kylian Mbappé. "Creo que algún día Mbappé será Balón de Oro. Es muy joven, pero ya tiene una gran carrera", explicó. Sin embargo, aclaró: "No tengo un favorito para este año".