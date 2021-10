A 45 años: el mito del debut de Maradona que él mismo desmintió y un video imperdible

Hace exactamente 45 años, un 20 de octubre de 1976, Diego Armando Maradona cumplía el sueño del pibe: jugar en Primera. Con apenas 15 años, a solo 10 días de cumplir los 16, el Pelusa de Villa Fiorito saltaba a la cancha con la camiseta de Argentinos Juniors y comenzaba a escribir las páginas de una historia de película.

Fue por el extinguido torneo Nacional y ante un Talleres de Córdoba que causaba sensación en todas las canchas que visitaba. Luis Ludueña abrió la cuenta a los 33 minutos del primer tiempo en La Paternal, y en el segundo tiempo el DT Carlos Montes lo mandó a la cancha para intentar cambiar la historia, aunque todo terminó 1 a 0 para la T.

El homenaje de Argentinos Juniors en las redes sociales.

"Vaya, pibe. Juegue como usted sabe y, si puede, tire un caño", dicen que le dijo Montes al joven Maradona, quien rápidamente cumplió y le tiró un caño a Juan Domingo Cabrera, y durante muchos años estuvo instalado que el 10, quien ese día usó la camiseta número 16, lo hizo en la primera pelota que tocó.

Sin embargo, el propio Diego se encargó de desmentirlo mucho tiempo después. "No fue la primera. La primera me acuerdo que hice un pique y no llegué", recordó Maradona en diálogo con El Gráfico en 2001, y luego explicó que Cabrera era el que lo presionaba siempre: "A la tercera se comió el caño. Cuando me dieron la pelota y le hice así, pac, tac, caño".

A Cabrera no le gustó nada y rápidamente, según el relato del propio Diego, le lanzó "pendejo de mierda, maleducado". Maradona contó que le respondió "al fútbol se juega como interpreto jugar al fútbol yo, no como jugás vos, vos pegás patadas, no pateás un tiro al arco, no tenés Selección".