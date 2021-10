Hugo Moyano le respondió a Patricia Bullrich con una durísima frase

El presidente de Independiente de Avellaneda, Hugo Moyano, salió este sábado al cruce de las declaraciones que hizo Patricia Bullrich luego del enfrentamiento entre barras que se dio esta semana y usó una dura frase para acusarla de querer meterse en la política del club.

Este martes se produjo un enfrentamiento armado entre barras del Rojo que habría sido organizado por César Loquillo Rodríguez, jefe de la facción disidente, en el cual hubo destrozos, gopes y hasta disparos, y la exministra de Seguridad de la Nación señaló a Moyano como el principal responsable.

"Quizás Patricia Bullrich quiere estar en Independiente porque le gustan las copas", disparó este sábado Moyano en diálogo con radio AM 750, agregando además que "no tenemos ningún contacto con la barrabrava de Independiente. A Loquillo solo lo conozco de nombre. En Independiente no hay barra oficial. Nosotros solo tenemos socios".

Bullrich había dicho, en diálogo con radio Mitre, que "estos tiros y esta locura son por negocios. Se vienen elecciones en Independiente y puede ser el fin de Moyano. Esta lógica de Moyano de meter a la patota en el club se tiene que terminar".

Además, la actual presidenta del PRO agregó que "hay que sacar a Moyano de Independiente, ya. Son patota, tiros, desastre... Son esto", y el titular de Camioneros no se quedó callado.