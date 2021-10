La publicación de Icardi que confirma la reconciliación con Wanda

Mauro Icardi confirmó que su relación con Wanda Nara no se terminó. Mediante una conmovedora publicación, el delantero del PSG subió dos fotos con la mediática y escribió sentidas palabras: "Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te Amo".

"Cuanto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tenés el perdón de a quiénes heriste", agregó en la publicación que en pocos minutos superó los 130 mil corazoncitos. Los rumores de infidelidad se destaparon días atrás y Wanda no realizó ningún comentario. En las últimas horas compartió fotos con claros mensajes que, al parecer, quedaron en el pasado.

La novela que mantuvo en vilo a todo el país parece haber llegado a su fin. La pareja, que lleva siete años de casados, dos hijas en común y mantienen una familia ensamblada junto a los hijos del primer matrimonio de la empresaria, volvió a darse una oportunidad. Además, ambos también mantienen un vínculo laboral debido a que Wanda es la representante de Mauro.

El futbolista iba ser de la partida en el encuentro por Champions ante Leipzig. Un reconocido diario francés expresó que estaba muy afectado por lo ocurrido y que no se sentía capaz de jugar el encuentro que terminó con victoria del equipo de Pochettino. De igual manera, esta situación le hizo perder bastante terreno no solamente en su club si no que también en la Selección.

Lionel Scaloni lo tuvo en consideración para convocatorias anteriores, pero primero fue una lesión y luego este escándalo personal que lo desenfocó del fútbol. En las próximas horas, teniendo en cuenta que todo estaría volviendo a la normalidad, se sumará a los entrenamientos para estar a disposición del entrenador argentino.