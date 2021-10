Las duras sanciones de la FIFA que mantienen en alerta a la Selección argentina antes de recibir a Brasil

El pasado domingo 10 de octubre la Selección argentina venció por 3 a 0 a Uruguay en una gran fiesta que se vivió en el Monumental y que por algunos momentos se vio opacada por el comportamiento del público local insultando al combinado visitante, motivo por el cual la voz del estadio pidió en repetidas ocasiones que cesaran con dicho accionar ya que exponían a la Albiceleste a una sanción.

Los hinchas argentinos cantaron más de una vez una canción con insultos para Uruguay y, además, apelaron a una nefasta tradición del fútbol mexicano en la cual los aficionados le gritan "eeeh put..." al arquero rival cuando saca del arco, haciéndolo con el charrúa Fernando Muslera. Este domingo, la FIFA sancionó a otras dos selecciones por comportamientos similares de sus seguidores.

En primer lugar, Panamá fue sancionada y su próximo partido ante El Salvador tendrá que jugarlo sin público. El motivo fue la conducta discriminatoria de sus hinchas en el partido ante Estados Unidos, jugado el mismo día que Argentina-Uruguay. Además, la Federación Panameña deberá pagar una multa de 50.000 francos suizos (unos 47.000 euros).

Por otra parte, Honduras recibió una sanción de 65.000 dólares y la inhabilitación de sus tribunas populares para el próximo partido ante Panamá, también por los insultos discriminatorios de sus hinchas en el partido ante EEUU del 8 de septiembre pasado.

De momento, a la AFA no ha llegado ninguna notificación, pero las alarmas están encendidas porque la FIFA no ha tenido reparos en sancionar a las selecciones cuyos hinchas no se comportan de manera adecuada, y justo el próximo partido de Argentina como local será nada menos que el clásico sudamericano ante Brasil, en la provincia de San Juan.