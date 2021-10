La contundente frase de Diego Simeone sobre Lionel Messi que recorre el mundo

En diálogo con Olé, Diego Simeone dejó un montón de perlitas sobre su vida personal, sobre su trabajo como entrenador del Atlético de Madrid y sobre la figura de Lionel Messi, capitán de la selección argentina de fútbol.

"Todo lo que sea generarle la expectativa y la ilusión de ganar, a él le suma, porque es ganador. Él es el primero que quiere ganar".

Entre sus declaraciones, el Cholo manifestó que soñó con la posibilidad de fichar a Messi luego de su salida del Barcelona, pero que sus intenciones se esfumaron en apenas tres horas por la obsesión del PSG.

Pero eso no fue todo lo que dijo el entrenador sobre el rosarino. "Conociéndolo muy poco, con muy poca charla o diálogo con él, lo que digo es que él quiere ganar. Él quiere ganar... Todo lo que sea generarle la expectativa y la ilusión de ganar, a él le suma, porque es ganador. No es que él quiere jugar de otra manera. Mentira. Él es el primero que quiere ganar. Y se sumará a todo lo que vaya en representación de eso que busca, que es seguir ganando", sentenció Simeone.

"Nunca se dio por vencido, nunca intentó desde su lugar de protagonista enojarse con el mundo".

"No tengo dudas de que (la Copa América) le saca esa situación que tenía, de que gané mil Champions, gané mil ligas, tengo 200 millones de goles, tengo el Balón de Oro y ¡no pude ganar con Argentina! Era increíble, pero la vida a veces te termina dando las cosas un poco más tarde y bueno, hay que aceptarla como es", agregó luego el Cholo.

Por último, el DT rescató: "Lo que siempre he valorado de él es que nunca se dio por vencido, que nunca intentó desde su lugar de protagonista enojarse con el mundo, decir no voy más, me alejo. El fue ahí, ahí, ahí, ahí, y es como la vida, al final machacando, machacando, machacando, algún día cae".