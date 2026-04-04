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El Manchester City aplastó 4-0 al Liverpool en la FA Cup y se metió en semifinales

Con un hat-trick de Haaland y otro gol de Semenyo, el City arrasó en los 4tos de final. Mac Allister fue suplente en Liverpool y entró con la goleada consumada.

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Con un Haaland intratable, Manchester City barrió al Liverpool.

Con un Haaland intratable, Manchester City barrió al Liverpool.

The FA

Erling Haaland, con un hat-trick, metió al Manchester City en semifinales de la FA Cup al eliminar al Liverpool con un categórico 4-0 y permite a Pep Guardiola soñar con un segundo título esta temporada tras la obtención de la Carabao Cup hace dos semanas. Alexis Mac Allister fue suplente en el equipo rojo e ingresó con la goleada consumada.

El delantero noruego se desquitó de sus últimos meses, no demasiado brillantes para un futbolista de su estilo, con un triplete para doblegar a los Reds y poner aún más en entredicho a Arne Slot, al que solo le queda la Champions League para salvar una temporada bastante decepcionante para el cuadro campeón de la Premier League 2024/25.

El primer gol de Haaland para el 1-0 del Manchester City

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Pese a un inicio bueno, en el que el Liverpool pudo adelantarse con un par de disparos de Dominik Szoboszlai y Hugo Ekitike, el City se adelantó cerca del descanso cuando Virgil Van Dijk derribó dentro del área a Nico O’Reilly y el árbitro Michael Oliver señaló penal. Desde los doce pasos, Haaland se resarció del penal que falló esta temporada contra el propio Mamardashvili y adelantó a su equipo, para minutos después sentenciar el partido.

El segundo gol de Haaland para el 2-0 del Manchester City

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Antoine Semenyo, con una buena carrera hasta línea de fondo, puso un centro directo a la cabeza del Androide que el delantero no falló.

Acabada la primera parte, los Reds se amparaban en soñar con una remontada épica, pero los Sky Blues se encargaron de aniquilarla a nada de volver del descanso. Semenyo cambió el traje de asistidor por el de goleador e hizo el 3-0 para acabar de rematar la fiesta de los de Pep, que hace tres semanas se veían abocados a una temporada en blanco y ahora confían como mínimo en un doblete.

El gol de Semenyo para el 3-0 del Manchester City

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Tras conquistar la Copa de la Liga contra el Arsenal, están a dos partidos de levantar la FA Cup y con confianza renovada en pelear la Premier League hasta el final contra los Gunners y sin la distracción de la Champions.

Para empeorar la tarde de los de Slot, el egipcio Mohamed Salah, en su primera aparición tras anunciar que se marcha a final de temporada, falló un penal ya con 4-0 en el marcador. Haaland, además, completó su hat-trick y parece en su mejor estado para la recta final de temporada y para el Mundial.

El hat-trick de Haaland para el 4-0 del Manchester City

El hat-trick de Haaland para el 4-0 del City sobre el Liverpool

Este sábado también buscarán su pase a las semifinales el Chelsea, contra el Port Vale, y el Arsenal, frente al Southampton.

Fuente: EFE

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