El Manchester City aplastó 4-0 al Liverpool en la FA Cup y se metió en semifinales

El delantero noruego se desquitó de sus últimos meses, no demasiado brillantes para un futbolista de su estilo, con un triplete para doblegar a los Reds y poner aún más en entredicho a Arne Slot, al que solo le queda la Champions League para salvar una temporada bastante decepcionante para el cuadro campeón de la Premier League 2024/25.

Pese a un inicio bueno, en el que el Liverpool pudo adelantarse con un par de disparos de Dominik Szoboszlai y Hugo Ekitike, el City se adelantó cerca del descanso cuando Virgil Van Dijk derribó dentro del área a Nico O’Reilly y el árbitro Michael Oliver señaló penal. Desde los doce pasos, Haaland se resarció del penal que falló esta temporada contra el propio Mamardashvili y adelantó a su equipo, para minutos después sentenciar el partido.

¡EL OSO BLANCO NO FALLÓ! Haaland cruzó el zurdazo y marcó el 1-0 del City ante Liverpool. Mirá la #FACup por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/tr6Y58GYi8

Antoine Semenyo, con una buena carrera hasta línea de fondo, puso un centro directo a la cabeza del Androide que el delantero no falló.

¡DOBLETE DE HAALAND JUSTO ANTES DEL ENTRETIEMPO! Centro preciso de Semenyo y firme cabezazo del Androide para que Manchester City estire su ventaja parcial sobre Liverpool. Mirá la #FACup por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/aWGmRKEX3p

Acabada la primera parte, los Reds se amparaban en soñar con una remontada épica, pero los Sky Blues se encargaron de aniquilarla a nada de volver del descanso. Semenyo cambió el traje de asistidor por el de goleador e hizo el 3-0 para acabar de rematar la fiesta de los de Pep, que hace tres semanas se veían abocados a una temporada en blanco y ahora confían como mínimo en un doblete.

El gol de Semenyo para el 3-0 del Manchester City

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2040413377294422292?s=20&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO PARA PONER UN PIE EN SEMIS! Cherki metió una asistencia exquisita y Semenyo la picó ante la salida de Mamardashvili para marcar el 3-0 del City ante Liverpool.



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Tras conquistar la Copa de la Liga contra el Arsenal, están a dos partidos de levantar la FA Cup y con confianza renovada en pelear la Premier League hasta el final contra los Gunners y sin la distracción de la Champions.

Para empeorar la tarde de los de Slot, el egipcio Mohamed Salah, en su primera aparición tras anunciar que se marcha a final de temporada, falló un penal ya con 4-0 en el marcador. Haaland, además, completó su hat-trick y parece en su mejor estado para la recta final de temporada y para el Mundial.

El hat-trick de Haaland para el 4-0 del Manchester City

El hat-trick de Haaland para el 4-0 del City sobre el Liverpool

Este sábado también buscarán su pase a las semifinales el Chelsea, contra el Port Vale, y el Arsenal, frente al Southampton.

Fuente: EFE