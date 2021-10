Video: las revelaciones de Lucas Pratto que retumban en River y Boca

Lucas Pratto se fue de River, pero dejó una huella imborrable. Los goles de la final de la Copa Libertadores ante Boca quedarán marcados en la historia grande del Millonario y en un entretenido reto de preguntas confesó que le gustaría volver, aunque realizó algunas revelaciones inesperadas como decir que el mejor técnico que lo dirigió fue Ricardo Gareca y no Marcelo Gallardo.

Nombró a Martín Palermo como su ídolo de la infancia y a Robert Lewandowski como el mejor del mundo en su puesto actualmente. Además, afirmó que el mejor equipo del fútbol argentino es Vélez, su actual club, y el mejor jugador, Thiago Almada. Dijo que es peor perder la final que descender y afirmó que su River fue más que el Boca de Bianchi.

También le preguntaron a qué club no iría nunca, volvió a mencionar al Xeneize. Confesó que su gol ante Boca no fue el más importante de la historia de River, pero sí reconoció que no está conforme con cómo se fue del club y le gustaría tener otra etapa en el Millonario. Y hubo un palito más para Boca: eligió al Santiago Bernabéu como el estadio más lindo en el que jugó.