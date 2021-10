La terminante decisión que tomó la NBA con los jugadores que no se vacunen contra el coronavirus

El 95% por ciento de los jugadores de la NBA recibió al menos la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, un significativo aumento tras el regreso de los deportistas a los entrenamientos y el inminente inicio de la temporada, previsto para el 18 de octubre.

Según ESPN, la NBA decidió descontarle el salario correspondiente a los partidos que no jueguen a aquellos pocos jugadores que optan por no vacunarse. La medida se sustenta en que, por las medidas preventivas contra el coronavirus, estos jugadores no podrían ingresar a las canchas ubicadas en determinados lugares.

En ciudades como San Francisco, sede de los Golden State Warriors, y Nueva York, en donde juegan Knicks y Nets, está prohibido practicar actividades bajo techo sin comprobante de vacunación.

Por otra parte, las reglas de convivencia en los viajes y en los estadios también serán más estrictas para quienes no estén inmunizados.

Este año en la NBA jugarán cuatro argentinos, Facundo Campazzo (Denver Nuggets), Gabriel Deck (Oklahoma City), Luca Vildoza (New York Knicks) y Leandro Bolmaro (Minnesota Timberwolves).