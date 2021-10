En la previa del Superclásico, Marcelo Gallardo rompió el silencio sobre el interés del Barcelona

En la previa de una nueva edición del Superclásico, Marcelo Gallardo brindó la conferencia de prensa habitual. En MDZ te contamos todo lo que dijo el entrenador de River Plate.

Sobre los rumores que lo acercan al Barcelona

"Estoy muy enfocado en el partido del domingo. Y ya todos saben que mi pensamiento y me decisión es cumplir el contrato hasta diciembre. Y no tengo motivos para distraerme por pensamientos ajenos. Estoy enfocado en lo mismo, tengo ese compromiso. Nunca se me pasó por la cabeza abandonar esto. Qué sentido tiene decir si me contactaron o no".

Sobre el Superclásico con Boca

"Llegamos igualados al domingo, nos encontraremos con un rival que tratará de protagonizar el partido. Las claves estarán en la efectividad en ataque, en concretar lo que se genere y en el control de la mitad de la cancha.

Jugar un Superclásico para mi es un hecho extraordinario. Haber nacido en este club y tener desde muy chico este tipo de enfrentamientos me hacen sentirlo de una manera especial. Y eso para mí es un privilegio.

Quiero disfrutarlo más allá de la gran exigencia que lo que se vive y que te hace sentir el entorno. Tiene un condimento que no se vive en ningún otro partido, siempre prefería jugarlo antes que prepararlo como técnico".

Sobre el valor del resultado

"El partido del domingo no define el campeonato, sí te muestra que estamos a mitad del torneo y que los que sigan estando ahí y sean más regulares se van a terminar desprendiendo.

Es muy temprano para decir que puede definir un torneo. Sí nos puede poner como candidatos, ganar nos permitiría afianzarnos en la pelea".

Sobre la vuelta del público a la cancha

"La vuelta del público nos pone en una situación de alegría. Poder brindarnos para la gente que va a concurrir a la cancha tiene un tono diferente. Eso ya nos pone en una motivación distintas en relación a los últimos partidos. El fútbol sin el público no es lo mismo y volvernos a ver en un partido como este, con lo que significa, va a ser muy lindo".

Sobre Matías Suárez y cómo llega al Superclásico

"Fue una baja importante en todo este tiempo. Es un jugador de muchísima jerarquía y está un poco mejor, pero no como quisiéramos. Lamentablemente no hemos podido contar con él. Veremos si llega un poco mejor a ver si puede jugar algún tiempo, pero es un tema que sufrimos bastante".