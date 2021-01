¿Ahora sí? Un dirigente anunció la salida de Messi del Barcelona

Hace meses que Lionel Messi desató el escándalo sobre su permanencia o salida del Barcelona. Desde que manifestó sus deseos de cambiar de aires en su carrera, las especulaciones no han estado ni cerca de mermar.

Si bien en diciembre salió a la luz una entrevista exclusiva en la que la Pulga asegura esperar hasta que finalice la temporada para tomar una decisión, desde el entorno del club aseguran que la decisión ya estaría tomada.

En este marco, Agustí Benedito, precandidato a la presidencia del Barça encendió las alarmas en diálogo con ESPN cuando se refirió al futuro del argentino.

"Mantener a Messi sería la mejor noticia para el club, pero no soy muy optimista. Me hubiera gustado que dijera en su entrevista de la otra semana que su deseo es quedarse en el club, pero no lo hizo y ahora hay que esperar y ver", comenzó marcando Benedito.

En esa misma línea, agregó: "La verdad es que soy pesimista. Hay que tener en cuenta que en agosto dijo que quería irse después de 20 años y aún no especificó qué quería hacer. El resultado más probable que veo es que nos deje a mitad de año".

Para cerrar, el directivo remarcó: "Dada la situación del club, creo que es importante que se quede en el Barça, ya que él entiende cómo serán los dos próximos años que tenemos por delante. Lleva 20 años aquí, es aficionado del Barcelona y creo que es sensible a la situación".