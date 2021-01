Alarma en Boca: una de las jóvenes figuras no arregló y su futuro es incierto

Además de los refuerzos y las ventas que Boca busca concretar en este mercado de pases, hay otra preocupación: potenciar lo que ya tiene.

En este contexto, el Consejo de Fútbol del Xeneize trabaja en mejoras contractuales, pero no ha acordado con todos los futbolistas. Este es el caso del juvenil Alan Varela.

El futbolista ha sido la fuerte apuesta de Miguel Ángel Russo, pero continúa teniendo el salario correspondiente a su primer contrato firmado, por lo que es el más bajo. En este sentido, el Consejo de Fútbol le ofreció un incremento en sus haberes, pero por el momento no ha sido aceptado, según informó TyC Sports.

De todas maneras, Varela tiene contrato firmado con la institución a la que llegó en 2012 hasta 2023. Resta esperar si arreglará o no, si está especulando con continuar o no en el Xeneize o, en caso de que siga, si tendrá continuidad en el equipo de Russo o no.

El breve recorrido de Alan Varela

A los 16, Rolando Schiavi lo subió a la Reserva y lo utilizó como titular durante más de 30 partidos; a los 18 hizo su primera pretemporada con el plantel profesional.

En 2018 formó parte del plantel Sub 17 del Xeneize que se consagró campeón del Evergrande International Football Championship, en China, y en 2019 fue convocado por la Selección Argentina Sub 18 para disputar el torneo de L’Alcudia, en el que la Albiceleste finalizó en el tercer puesto.