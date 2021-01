Disputa por Messi: Laporta volvió a apuntar contra el PSG con una durísima crítica

El candidato a la presidencia del Barcelona, Joan Laporta, habló con la prensa francesa y se refirió al conflicto entre el conjunto culé y el PSG por el fichaje de Lionel Messi.

“Con el debido respeto, debo decir que el comportamiento del PSG no me agradó en absoluto. Le faltaron el respeto al Barça. Siempre he seguido de cerca la evolución del PSG, ahora es un equipo en el que hay que confiar en el panorama europeo, pero me sorprendió y decepcionó" aseguró el dirigente.

Y agregó: "Escucho a un jugador decir que quiere jugar con Leo Messi. ¡A mí también me gustaría jugar con él! Pero cuando lo dice un representante del club, me parece inapropiado, demuestra su falta de experiencia a este nivel. Todavía les queda mucho por aprender en el mundo del fútbol. No sé si esta reacción es instintiva o si es un error de comunicación".

"Por mi parte, siempre he respetado a otros clubes. Si entramos en este juego, me parece que estamos dañando el mundo del fútbol. El fútbol es pasión, hay rivalidad, pero aquí estamos hablando de un jugador que jugará un partido contra este equipo”, continuó diciendo Laporta.

Por último, sentenció: “No sé si podrán ficharlo. Quizás sí, si continúan rompiendo las normas financieras del juego limpio... Por lo que sé, tuvieron pérdidas significativas el año pasado. Tendría curiosidad por saber si ignorarán las reglas del juego limpio financiero para ficharlo. Si eso sucede, espero que la UEFA y la FIFA reaccionen con firmeza y que el Tribunal de Arbitraje Deportivo no vacile a la hora de emitir su veredicto”.