Carlos Tévez confesó su última charla con Maradona y emocionó a todos

En diálogo con TyC Sports, Carlos Tévez recordó a Diego Maradona. El jugador de Boca confesó cómo fue la última charla con el astro fallecido el pasado 25 de noviembre, con quien mantenía una fuerte amistad.

"La última charla con Diego fue justo acá. Hicimos una videollamada porque me quería saludar. Nos pusimos a charlar un poco, estuvimos hablando de la vida, de nosotros, de cómo estábamos. Justo le saqué una captura a esa videollamada y ahora se me pone la piel de gallina porque fue justo acá", aseguró Tévez.

Luego continuó hablando sobre los símbolos del Xeneize y los homenajes al Diez. Con respecto a poner una figura del Diego en el escudo, manifestó: "El escudo es de Boca, que significa algo muy grande. No digo que Diego no, pero hay gente de Boca que por ahí no lo quiere. Lo del escudo trajo polémica pero se puede poner en la espalda una estrella con el número 10 o un escudo chiquito. Sería un homenaje muy grande".

Por otro lado, se refirió a la camiseta que lleva el número 10 en la espalda. "La camiseta número 10 de Boca hay que valorarla un poco más. Cuando llegué a Juventus hacía un año que no se usaba la 10 de Del Piero y Platini, y me dijeron que la iba a usar yo después de ellos", contó. "En Boca no tomamos magnitud de lo que es la 10. Es de Diego, de Román. El día que yo me vaya no hay que dársela a cualquiera, tiene que ser un emblema como es en la Juventus, no la tiene que usar cualquiera. Eso le da mucho valor a los ídolos, a los que te dieron algo con esa camiseta", concluyó.