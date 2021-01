Tevez habló de cuándo le dijo mentiroso a Grondona

La figura y símbolo de Boca Juniors Carlos Tevez reveló hoy que le dijo "mentiroso" al expresidente de la AFA Julio Grondona porque no cumplió la palabra de mantener a Diego Maradona como seleccionador luego del Mundial de Sudáfrica 2010.



"Él me dijo que Diego se quedaba y le dije que era un mentiroso porque no cumplió con su palabra", detalló Tevez sobre el encuentro mano a mano con Grondona en agosto de 2010 durante la previa del amistoso ante Irlanda en Dublin.



"Llegué con fiebre a la concentración y justo me encontré con Don Julio. Tenía una amistad especial. Siempre fue muy honesto conmigo. Tengo palabras de agradecimiento, me sacó del barrio, fue como un padre, pero no cumplió su palabra con Diego", afirmó Tevez.



El ´Apache´ habló con la prensa antes del partido ante Irlanda sobre la situación y expuso el incumplimiento de palabra de Grondona.



"Ahí explotó todo, pero nunca me arrepentí de nada", señaló Tevez quien integró el plantel de la Copa América 2011 con Sergio Batista como entrenador, pero luego se quedó afuera del Mundial de Brasil 2014 entre idas y vueltas y citaciones que no se concretaron por lesiones.