Se encendió la alarma en Boca y hay preocupación

Frank Fabra fue el único jugador del plantel de Boca que esta mañana no pudo entrenarse en el arranque de la pretemporada. El colombiano presentaba unas líneas de fiebre, se hizo el hisopado (dio negativo) y rápidamente se retiró a su domicilio para hacer reposo.

El resto de los futbolistas también se hicieron el test del coronavirus y una serie de exámenes médicos, como es habitual en el primer día de trabajo después las vacaciones. Las prácticas a lo largo de estas dos semanas serán en el predio que el club tiene en Ezeiza y también en el complejo Pedro Pompilio.



El protocolo por la pandemia es similar a la de la última pretemporada. Es decir: estacionamiento en un solo lugar, no se utilizarán los vestuarios, tampoco podrán ducharse tras los entrenamientos, el desayuno es take away, el almuerzo se sirve en viandas y la atención kinésica es individual.



Los jugadores trabajarán hasta el sábado una vez por día y la semana que viene empezarán con el doble turno. La concentración será en el Hotel Intercontinental con los domingos como única jornada libre a la espera del arranque de la competencia oficial estipulada para mediados de febrero.