Ya es oficial: la emotiva presentación del Papu Gómez en el Sevilla

Se terminó la novela. Luego de los múltiples conflictos que tuvo el Papu Gómez en el Atalanta de Italia durante los últimos meses, finalmente pudo conseguir nuevo club.

El argentino fue presentado oficialmente hoy en el Sevilla de España, tras firmar el contrato que lo unirá con la entidad de Andalucía hasta el 30 de junio de 2024.

“Papu Gómez es nuevo jugador del Sevilla. ¡Bienvenido a tu casa!”, comunicó la institución a través de las redes sociales. Además, publicó un emotivo video: "Astros argentinos del #SevillaFC dan la bienvenida al Papu Gómez al Ramón Sánchez-Pizjuán".

?? Astros argentinos del #SevillaFC dan la bienvenida al Papu Gómez al Ramón Sánchez-Pizjuán. uD83DuDC4BuD83CuDFFB uD83CuDDE6uD83CuDDF7#WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/ZRr9XKbce1 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 26, 2021

“Quiero decirle al Papu Gómez que va a uno de los mejores equipos del continente. Porque ha ganado seis Europa League, es una institución seria, tiene una gran organización, futbolísticamente es un equipo muy, muy preparado para todas las competiciones. Yo he he estado muy cómodo, me han cumplido siempre. Es una parte de mi vida”, dijo Daniel Bertoni.

“Le quiero desear al Papu Gómez lo mejor, le van a salir todas las cosas bien”, señaló Héctor Scotta. “Te vas a encontrar con uno de los mejores equipos de europa, ya lo conocés, pero ahora vas a ver lo hermoso que es jugar para el Sevilla, defender esos colores, lo hermosa que es la ciudad, voy a estar muy pendiente de tus logros”, agregó, Gabriel Mercado.

“Sos un grandísimo jugador, con todas las cualidades para triunfar. Llegás a una ciudad y a una afición que se entrega a vos, que disfrutes mucho de un gran club, todos los éxitos del mundo, y dale con mi Sevilla”, dijo en la filmación Éver Banega.

Pero esto no fue todo. Desde las redes del club compartieron un video del futbolista saludando a los fanáticos del club: "Hola, amigos sevillistas. Soy el Papu y no veo la hora de conocerlos. Les mando un abrazo grande a todos".