"No voy a mentir": Koeman y otro palo para los jugadores del Barcelona

Si hay algo que caracteriza a Ronald Koeman, el entrenador holandés del Barcelona, es que no tiene pelos en la lengua para hablar con la prensa. Y una vez más, fiel a su estilo, volvió a mostrarse muy crítico de sus futbolistas, y avisó que si no puede decir lo que piensa, que busquen a otro director técnico.

Luego de desperdiciar dos penales ante el Cornellà por la Copa del Rey, el DT dijo que eso "no es serio, no se puede aceptar en el Barça", y este sábado en la rueda de prensa previa al duelo de mañana frente al Elche, explicó el por qué de sus declaraciones.

"Hemos tirado doce contando los cinco de Supercopa y hemos fallado siete. Es mucho. Todo el mundo puede fallar, pero es demasiado. Leo es el lanzador y si no está necesitamos otra gente con calidad para meterlo", analizó Koeman, y luego reconoció que en los entrenamientos han estado practicando penales: "Hay que hacer algo porque no se puede aceptar".

Con respecto a la posibilidad de que sus críticas sean tomadas a mal en el plantel, Koeman avisó que "no voy a mentir. Opino, salgo y digo lo que veo, analizo lo que veo. Si digo cosas positivas, no las ponéis. La actitud del equipo fue de 10 el otro día en Cornellà y espero que también lo digáis. Pero a un jugador del Barça hay que exigirle".

"No voy a por nadie, quiero ayudarles, pero si jugamos contra el Cornellà con todo el respeto y no somos capaces de ganar en 90 minutos, tengo que decir lo que veo, si no, traigan a otro entrenador", cerró.