Koeman habló de Messi y le respondió al PSG con una frase picante

El Barcelona debe medirse ante Cornellà este jueves en el marco de la Copa del Rey. Como es habitual, el entrenador dio una conferencia de prensa para analizar la actualidad del equipo.

En este marco, Ronald Koeman fue consultado por los dichos de Leonardo sobre el interés del PSG por Messi a lo que respondió con firmeza: "Puede decir lo que quiera". Y luego explicó: "Si a mi me preguntan si tengo interés por Neymar y Mbappé diré que sí, entonces es lo mismo. No puedo opinar sobre ellos porque no sé qué pasará en el futuro”.

Luego, continuó hablando sobre la Pulga y se refirió a su estado de ánimo luego de la expulsión: "Hemos entrenado, ha entrenado con muchas ganas y no he visto nada raro en él. Todo el mundo estaba triste por el resultado de la Supercopa pero vamos adelante, estamos en el buen camino, defensivamente tenemos que mejorar pero estamos en el buen camino y Leo está muy metido en este tema”.

Con respecto a la sanción impuesta, sostuvo: “El club me ha dicho que son dos partidos, el club no está de acuerdo y ya veremos. Hay cosas que se pueden defender y es tema del club, ojalá le reduzcan la sanción y sino jugaremos dos partidos sin Messi”.

“Ha entrenado sin problemas esta mañana y quiere decir que ha recuperado bien del último partido y está bien para jugar cuando le toque jugar después de su sanción”, sentenció sobre el argentino.

Podés ver la conferencia de prensa completa haciendo click aquí.