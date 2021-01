"No encontré algo positivo en su persona": duras palabras de un ex compañero de Riquelme en Boca

Esta noche, Boca Juniors y Banfield disputarán la gran final de la Copa Diego Maradona en el Estadio del Bicentenario, de San Juan, y el delantero Santiago Silva, quien vistió las dos camisetas, palpitó el duelo y recordó su época en el Xeneize, donde compartió equipo con Juan Román Riquelme, del cual no rescata nada positivo.

El Tanque recordó lo sucedido en la previa de la final de la Copa Libertadores 2012, cuando el 10 le anunció a sus compañeros que se iría del club, lo cual pegó duro en el ánimo del equipo que terminó perdiendo ante Corinthians. “En el 2012 perdimos la final. Lo que hizo Riquelme no se hace. Un líder positivo no lo hace por respeto a sus compañeros”, disparó el uruguayo en diálogo con radio La Red.

"A mí no me impactó lo de Riquelme cuando hizo saber que no seguía", aseguró Silva, pero consideró que esa "no es una manera de generar un ambiente positivo en la previa de una final". Por último, cargó duro contra el hoy vicepresidente Xeneize: "No encontré algo positivo en la persona de Riquelme".

Con respecto al duelo de esta noche, analizó que "el favorito sin duda es Boca. Tiene la necesidad de ganar más allá del momento que viene de perder ante Santos", aunque avisó que "este partido para Banfield es una final. Sería un sueño para todos los chicos del club".

Finalmente, a la hora de palpitar qué partido se verá en San Juan, dijo que "vamos a ver un Boca lastimado con ganas de revertir la imagen y un Banfield con la ilusión de hacer un batacazo".