La frase de Marcelo Gallardo que enciende alarmas en el mundo River

River vive una semana complicada tras una dura derrota con Palmeiras en la ida de las semifinales de la Libertadores y la caída ante Independiente que lo dejó afuera de la definición de la Copa Diego Maradona. Mañana tendrá por delante una dura prueba que es muy compleja de superar pero durante la conferencia, Marcelo Gallardo deslizó una frase que preocupó a todos.

"Cuando termine mi participación en esta Copa, haremos el análisis que hago siempre con mayor detenimiento basándome en lo que creo que me da razones para seguir o no seguir. Al terminar este mes, recién hablaré con mi cabeza para ver cómo seguimos. Habrá que esperar un tiempito", expresó y generó sorpresa.

Sobre el partido y la noche épica que pretende tener para revertir el 0-3, explicó: Debemos defender bien como equipo y atacar bien como equipo. Necesitamos solidez defensiva para sostener el arco en cero y mejorar la eficacia, porque las situaciones las generamos. En esas dos cuestiones se va a basar el partido. Si hacemos ambas, estaremos en juego. Nos aferraremos a eso".

"Yo creo que estos partidos existen. Tengo ideas y creo en nuestras posibilidades. Después del partido con Independiente me puse a trabajar en ese costado de nuestra cabeza para liberarnos de lo que habíamos hecho. A veces cuesta porque no es fácil. Tengo que trabajar en salir lo más rápido posible de la frustración y no quedarse enroscado en el bloqueo mental", agregó Gallardo.

Durante la charla, además, confirmó que Franco Armani seguirá siendo titular y que no tiene dudas sobre el arquero que estuvo en el centro de las críticas por sus errores: "Yo le doy tranquilidad para que mañana pueda volver a entrar a la cancha con esa seguridad que nos dio siempre. Los jugadores tienen que entender que de los contratiempos hay que salir lo más rápido posible".

Señaló que no tiene definido el equipo y disparó contra quienes desean desestabilizarlo: "La crítica con buenas intenciones, es valedera y noble. La malintencionada, aprendí a darle ni cinco de pelota porque no tiene sustento ni argumento. Hace rato que me vienen diciendo que me están esperando. ¿Quién me está esperando? Nada me va a cambiar".