El DT de Santos respondió con furia a las sospechas sobre su equipo

El escándalo se desató luego del partido de ida entre Boca Juniors y el Santos de Brasil, en el marco de las semifinales de Copa Libertadores, cuando los futbolistas brasileños quisieron retornar a su país y salieron a la luz casos positivos de COVID-19, despertando las sospechas sobre el equipo y un supuesto ocultamiento.

Indignado por las repercusiones, Cuca, el DT de Santos, salió al ataque y respondió con furia en diálogo con la prensa luego de la victoria ante el San Pablo por el Brasileirao.

"El clima interno es normal. Dijeron que sabíamos que teníamos jugadores contagiados y que igual los hicimos jugar. ¿Qué tiene que ver que nos hayamos quedado en el campo durante el entretiempo con el coronavirus? Lo hice muchas veces cuando el vestuario me queda lejos... Eso no existe. Cuando tenés 35, 40 años en el fútbol, te das cuenta que están corriendo el foco de discusión para no hablar del penal que no nos dieron. Nos quisieron meter presión para sacar algún rédito a futuro", comenzó diciendo el entrenador.

Y continuó enfurecido: "Yo tuve Covid, estuve cuatro días en terapia intensiva, perdí a mi suegro por la enfermedad... Jamás sacaría provecho con eso".

El encuentro de vuelta, que definirá la historia que permanece igualada en cero, tendrá lugar el próximo miércoles a las 19.15 (hora Argentina) en territorio brasileño.