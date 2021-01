Andújar, el piloto que corre con el apoyo de Boca Juniors y es líder

Por segundo año consecutivo, Manuel Andújar disputa el Dakar con el apoyo de Boca Juniors. En diálogo con Carburando, el piloto agradeció el constante apoyo del Xeneize.

“Por suerte pudimos pasar la etapa Maratón, no tuvimos ningún tipo de problemas, llegó el cuatriciclo impecable. Ahora lo estamos acomodando para las cuatro etapas que quedan y tratar de mantener la diferencia y llegar a la línea de meta sin ningún problema”, comenzó Andújar, que terminó como escolta en la octava etapa de Alexandre Giroud.

Con respecto al club de la Ribera, el piloto manifestó el contacto directo con el club y le agradeció: “Todo el tiempo me está llamando la gente de Boca Juniors, no solo de ellos sino también recibo mensajes de todos lados. Le agradezco a todos por el apoyo y vamos a dejar todo en la cancha”.

Andújar lidera la clasificación general de los quads con un tiempo de 40h8m45s. El podio lo completan Giroud a 19m43s y el chileno Giovanni Enrico por a 26 minutos.