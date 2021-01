Insultos, reclamos y expulsión: la inaceptable reacción de Marcelo Gallardo

River completó una semana para el olvido. Luego de la derrota con Palmeiras, el Millonario tenía la posibilidad de meterse en la final de la Copa Diego Maradona pero Independiente le pegó otro cachetazo y lo dejó afuera. Marcelo Gallardo vivió el partido con mucha tensión y se fue expulsado tras un fuerte cruce con uno de los jueces de línea.

El Muñeco protestó por una jugada en el final del partido, entendiendo que hubo acción que podría ser falta y se despachó con todo. "No te hagas el boludo. Lo cubre con el brazo así", le dijo a Hernán Maidana, imitando una acción de un codazo. Y siguió: "No, así no (con el brazo abajo); fue así (y llevó el codo hacia arriba). No ves un carajo".

Maidana le contestó algo que no llega a oírse en el video, pero eso lo enojó más aún: "No te hagas el guapo conmigo, payaso. ¡Payaso, payaso! Te hacés el payaso acá". Ante ese exceso verbal, el árbitro Diego Abal decidió mostrarle la tarjeta roja al DT del Millonario, quien muy caliente se retiró al grito de "payaso, payaso", dirigido hacia el asistente que tenía de su lado.

Fue la segunda vez que Abal expulsó a Gallardo y la sexta en lo que va de su carrera como entrenador de River. Todo un símbolo del momento de un equipo que debe reinventarse cuanto antes.