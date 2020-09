Ruggeri derrumbó el mito de la Bombonera y enardeció al mundo Boca

¿Oscar Ruggeri derrumbó un mito? El cabezón, durante el programa 90 minutos de fútbol de Fox Sports, habló de la Bombonera y minimizó su mística. El ex futbolista de Boca, River y la Selección Argentina, fue tajante al respecto y dejó en claro que todas las canchas son difíciles para jugar aunque claro, sus dichos generaron revuelo y enojo.

¿ES VERDAD QUE LA BOMBONERA “LATE”? LA RESPUESTA DE RUGGERI#90MinutosFOX - "Yo fui a jugar Copa Libertadores con la camiseta de River ahí y no pasó nada", aseguró el "Cabezón", rememorando sus épocas de futbolista. "He ido a un montón de canchas más complicadas", afirmó. pic.twitter.com/jYBs3aKtPU — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 7, 2020

"Estamos hablando de la cancha de Boca que tiembla, que se mueve. Que hace de todo, la cancha va, se levanta, va para acá, para allá. ¿Cuánto hace que Boca no gana la Copa Libertadores? ¿2007? O sea que hace 13 años que no la gana, ¿qué pasó estos 13 años? ¿Se le paró el corazón, no se movió? ¿No saltó?”, ironizó.

Y tiró más leña al fuego: "Yo fui a jugar Copa Libertadores con la camiseta de River ahí y no nos pasó nada a nosotros. Es mentira, eso (el rótulo de que la Bombonera tiembla) lo pusieron de la época de Bianchi, pero después estuvieron 13 años que no pasó nada. ¿Por qué no ganó seguido la Copa después?".

"Es un estadio importante, pero también me tocó jugar en la cancha de River con la gente en contra, y también en la cancha de Racing, que debe ser la gente en la que más fuerte me putearon. Pero una vez que salís a la cancha no tenés miedo", cerró. Inmediatamente se abrió un caliente debate en las redes y los hinchas de Boca no perdonaron las frases del campeón del mundo en México 1986.