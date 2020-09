Alberto Fernández y la vuelta del fútbol: "Es muy difícil en este contexto"

El presidente Alberto Fernández reveló que es muy difícil que se de la vuelta del fútbol argentino en este contexto actual de pandemia de coronanvirus en el país (439.172 contagios y 9.118 fallecidos). .



"Es muy difícil jugarlo, miren lo que está pasando con Boca. En el mundo hay una pandemia, lo que tenemos que evitar es la circulación y el contacto y el fútbol en un deporte de fricción que parece contradecir esa lógica", reflexionó el jefe de Estado en una entrevista con el programa "A dos voces" del canal Todo Noticias (TN).

"Es muy difícil jugar al fútbol en este contexto. Los especialistas nos dicen que tenemos que evitar el contacto y este es un deporte de fricción. Parece contradecir esa lógica", @alferdez sobre la vuelta del fútbol argentino. pic.twitter.com/gmHTbth8xG — Alexis E. Potel (@potel_alexis) September 3, 2020





Fernández reconoció no está "pensando en el fútbol centralmente", mientras los dirigentes de los clubes de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) proyectan el regreso a la actividad para fines de septiembre.



Sobre la participación de los equipos argentinos en la Copa Libertadores, a partir del próximo jueves 17 de septiembre, el presidente planteó: "Lo que hay que hacer es ver con mucho cuidado el tema, no es tan simple, es una pandemia. Vamos a ir a jugar a Brasil que está en una situación complicada. Hoy el epicentro de la pandemia es América Latina".



Finalmente, evitó referirse a los sucedido en la burbuja de Boca, donde se produjo un brote de positivos: "No sé lo que pasó, lo que sí sé es que estamos una una pandemia y el riesgo existe. No es fácil".