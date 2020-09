Russo pidió un delantero y el apuntado dijo que su sueño es jugar en Boca

Salomón Rondón declaró que siempre tuvo la ilusión de vestir la camiseta de Boca y su nombre empezó a sonar con fuerza como posible incorporación del Xeneize para concretar el tan buscado refuerzo en el centro de la delantera. El venezolano ya figuraba en la lista de candidatos, aunque su llegada se dificulta por la imposibilidad de igualar las condiciones económicas del fútbol chino.

Actualmente, Rondón no atraviesa su mejor momento. Se encuentra en el Dalian Pro, no tiene los minutos que desea y su equipo pelea por no descender. En ese contexto, Rondón resignaría un contrato millonario para volver a sentirse útil y cumplir el anhelo de ponerse la camiseta de Boca.

"La ilusión que tengo es jugar en Boca Juniors. No lo voy a negar, tengo un deseo muy especial. He visto miles de videos de La Bombonera, crecí viendo a Bianchi, Palermo, Riquelme, Serna, Bermúdez, Córdoba. El fútbol en Argentina es todo entrega. Sería ponerle la guinda al pastel y ya no hay más nada que contar", había dicho tiempo atrás el atacante.

Otro que estaría en la mira es Guido Carrillo. El actual jugador del Southampton tiene un presente incierto en el conjunto inglés, pero ha recibido ofertas para irse a otras ligas europeas, que por ahora fueron rechazadas. En ambos casos, existe un denominador común: el jugador debería llegar cedido y resignar dinero.