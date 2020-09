Pésimo debut de Gonzalo Higuaín en la MLS: erró un penal, se peleó con los rivales y perdió por goleada

El delantero argentino Gonzalo Higuaín debutó anoche en Inter Miami con derrota por 3 a 0 ante Philadelphia Union, por la MLS de los Estados Unidos. El Pipa estrelló una chilena en el palo, erró un penal y se peleó con los rivales.

El atacante, de 32 años y nacido en Brest (Francia), desperdició un penal a los 32 minutos de la segunda etapa, cuando despachó un remate alto, al costado del poste izquierdo del guardavallas jamaiquino Andre Blake. Los jugadores rivales se burlaron de la situación y casi terminan a las piñas.

Antes, cuando promediaba el primer tiempo, Higuaín contó con dos chances claras: en la primera, el arquero rival le atajó el disparo, mientras que a los pocos minutos probó con una chilena, tras un centro de Jorge Figal, que rozó el palo y se fue desviada.

El exjugador de River, Real Madrid y Juventus sumó sus primeros 96 minutos en el equipo del DT uruguayo Diego Alonso, que lleva dos derrotas en hilera y ocupa la última colocación de la Conferencia Este, junto a DC United, ambos con 11 puntos.

Higuaín no fue el único argentino que actuó para la franquicia que es propiedad del exfutbolista y hoy empresario, David Beckham. También se desempeñaron Jorge Figal (ex Independiente) y Leandro González Pirez (ex Tigre y Estudiantes de La Plata).

En tanto estuvieron en el banco de suplentes y no ingresaron Matías Pellegrini (ex Estudiantes de La Plata) y Julián Carranza (ex Banfield), según indicó el sitio oficial de la competencia.

Además, el delantero entrerriano Gustavo Bou convirtió anoche uno de los dos goles de su equipo, New England Revolution, que superó como visitante a DC United, por 2-0. El exjugador de Racing abrió la cuenta a los 41m. de la segunda etapa. En DC United jugaron Federico Higuaín (ex Godoy Cruz de Mendoza), hermano de Gonzalo, y Yamil Asad (ex Vélez).

Por su lado, New York Red Bulls, con una conquista de Alejandro Romero Gamarra (ex Huracán), venció fácil por 4-1 a Montreal Impact, que tuvo en sus filas a Emmanuel Maciel (ex San Lorenzo) y Maximiliano Urruti (ex Newell’s).

Otros resultados: Chicago Fire 2-Atlanta United 0; Toronto 3-Columbus Crew 1.