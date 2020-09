Con cambios y un billar, así está la Bombonera para reabrir sus puertas

El estadio de Boca Juniors está listo para reabrir sus puertas tras más de seis meses, tras el 3-0 ante el DIM el pasado 10 de marzo, y lo hará en otra noche de Copa, el martes, en el duelo ante Libertad. La mítica Bombonera presentará algunos cambios estéticos en sus tribunas, mientras que el césped luce, como se dice en la jerga futbolera, como un billar.

Las obras de renovación en la platea L avanzan y una Bombonera azul y oro espera a Boca en el regreso de la #CopaLibertadores a casa, este martes a las 21 ante Libertad. A brillar en un estadio que brilla... #VamosBoca @Grupoa2arg pic.twitter.com/uwVIBqO6Qj — Boca Jrs. Oficial (desde uD83CuDFE1) (@BocaJrsOficial) September 26, 2020

Según detalla el diario Olé, que se metió al estadio con un dron, durante estos seis meses el campo de juego pasó por distintas etapas. Primero se lo vio amarillento, en parte por la falta de mantenimiento y en parte por el resembrado que se hizo antes de la pandemia. De a poco se lo fue poniendo a punto y ahora muestra un verde reluciente y un estado impecable gracias al cuidado de los cancheros del club.

En cuanto a lo estético, de a poco la Bombonera va quedando bien azul y amarilla ya que la actual dirigencia encaró el recambio de butacas para sacar las viejas celestes, un color que no tiene nada que ver con la historia del club. Hace un mes comenzó la remoción, impermeabilización y colocación de los nuevos asientos, y el recambio está casi completo.

Pese a que no habrá público, la Bombonera estará reluciente el martes a las 21 cuando Boca reciba a Libertad de Paraguay buscando sellar el pase a octavos de final. Los hinchas no ven la hora de volver a verla, aunque más no sea por TV.

La última vez que Boca jugó a puertas cerradas fue en 2015. Luego de la descalificación de la Libertadores por el episodio del gas pimienta, el Ministerio de Seguridad clausuró el estadio y el Xeneize recibió sin público a Aldosivi, con derrota por 3 a 0, y a Newell's, con triunfo por 4-0, por el torneo local.

Videos: diario Olé.