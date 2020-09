Contundente: Lionel Scaloni aclaró por qué no convocó a Ángel Di María

En entrevista con la "Oral Deportiva", el entrenador del seleccionado argentino Lionel Scaloni habló nuevamente de todo e hizo referencia a las declaraciones de Ángel Di María luego de no estar citado para los partidos de Eliminatorias.

“Valoro un montón que quiera estar acá. Pero después de la Copa América, en esos seis partidos que hicimos, él no estuvo y el equipo funcionó. Y yo como entrenador no quiero tocar algo que funciona”, expresó Scaloni.

Sin embargo, el técnico mantiene la encendida la esperanza de que el Fideo vuelva al plantel: “No le cerramos las puertas a nadie, al contrario. Cuando uno habla de renovación, de recambio, no quiere decir que los demás no sigan viniendo. Ángel es un chico que aprecio un montón y sinceramente valoro que quiera estar".

Y agregó: “A mí no me molestaron las palabras de Ángel, de hecho me gusta que quiera estar y que se sienta partícipe. Eso lo valoro. Pero uno tiene que tomar decisiones. Y es lo que pasó. No me preocupa que él esté enojado, todo lo contrario, lo tomo de buena manera porque él quiere estar. Eso es saludable".