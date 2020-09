¿Por qué la figura de Boca no se va ante el interés de Europa?

Eduardo Salvio sigue siendo la gran figura de Boca Juniors, con una racha goleadora digna de un centrodelantero top y un rendimiento superlativo que lo puso en la mira del fútbol europeo, pero él ni piensa en irse del Xeneize, a contramano de la mayoría de los futbolistas que no ven la hora de irse al exterior para hacer una diferencia económica.

El Toto la rompió el jueves en Asunción, en el reinicio de la Copa Libertadores, con un doblete ante Libertad, el segundo consecutivo ya que antes del parate por la pandemia también le convirtió por duplicado al DIM en la Bombonera, por lo que es el goleador de Boca en la Copa.

Desde fines del año pasado, cuando asumió la nueva dirigencia, sonaron varios nombres de goleadores que podrían llegar como refuerzos. Paolo Guerrero, Guido Carrillo, Jonathan Calleri, Silvio Romero y hasta Edinson Cavani estuvieron en la lista de deseos, sin embargo no llegó ninguno y no se notó: Salvio acumula nueve goles en nueve partidos en este 2020, números dignos de Martín Palermo.

Su rendimiento lo puso en la mira de Europa, pero no sólo la dirigencia no quiere soltarlo, sino que él mismo no quiere irse. Según reveló el diario Olé, ya se lo dijo a su familia, no se va porque quiere seguir cumpliéndole sueños a la Tota, su mamá, fanática Xeneize, y porque después de soplarle la Superliga a River en la última fecha, también quiere la Libertadores.

Pero además, Boca le permitió volver a la Selección y es casi un hecho que Lionel Scaloni lo convocará cuando anuncie a los citados del ámbito local. El actual DT de la Albiceleste lo citó para los amistosos ante Irak y Brasil en 2018, cuando todavía estaba en Benfica, y dos años después volverá a tener una oportunidad gracias a lo que está brillando en el Xeneize. Adónde se va a ir.