Una figura del Gimnasia y Esgrima, a punto de "ascender" a Primera

El comienzo de la semana ha tenido movimientos en el mercado de pases para Gimnasia y Esgrima, ya que Atlético de Tucumán vino a la carga por el arquero del Lobo, Tomás Marchiori, quien reconoció los contactos con el Decano.

En diálogo con Radio Nihuil, el portero Mensana, aseguró que "sinceramente hay algo de Atlético, pero estoy esperando a hablar con mi representante para ver si se confirma o no. Es una linda oportunidad, es un club lindo, pero hasta que no haya nada confirmado no puedo especular".

Por otra parte, Marchiori explicó que "el pase sería a préstamo", y ve esta posibilidad como una oportunidad de jugar en la máxima categoría del fútbol argentino.

"Desde que arranqué en Gimnasia quería crecer en el puesto y cuando sintiera que era el momento de dar un salto para primera, pudiera hacerlo. Me siento bien y preparado", argumentó el arquero.

Tomás Marchiori se hizo cargo del arco del Lobo en 2013 para ocupar el lugar que dejó vacante Matías Alasia, figura del ascenso a la B Nacional en 2014. Desde entonces disputó 44 partidos con la camiseta del elenco Mensana.