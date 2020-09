El jugador más ganador del planeta, ¿se retira en Boca?

El futbolista con más títulos del mundo no está a gusto en su club actual y varias veces manifestó su deseo de retirarse en Boca Juniors, club por el que simpatiza desde que es chico. Ya tiene 37 años y se especula con que podría colgar los botines, ¿y si lo llama Román?

Se trata del brasileño Dani Alves, quien no está contento con la actualidad del San Pablo, su actual club, por lo que en Brasil se está especulando con su salida, a pesar de que su contrato finaliza en 2022.

De darse su salida, aseguran que la prioridad estaría en regresar a Europa, donde ya ganó todo con el Fútbol Club Barcelona, aunque teniendo en cuenta sus declaraciones en un pasado reciente y su edad, podría darse su llegada al Xeneize.

"La verdad que no estaría mal terminar en Boca. La gente sabe el cariño que siento por el club. No es porque la gente dice: 'Boca, es un grande y bla bla bla', sino que siempre me despertó algo diferente", confesó hace un tiempo el brasileño.

El lateral brasileño es el jugador más ganador de la historia mundial, con 44 títulos cosechados a lo largo de su carrera. Con su Selección ganó 5 títulos (uno Sub-20) y el resto los logró en Bahía (3), Sevilla (5), Barcelona (23), Juventus (2) y Paris Saint-Germain (6).