Cecilio Domínguez habló mal del Rojo y Bochini lo cruzó con todo

El delantero paraguayo Cecilio Domínguez manifestó que "cualquier lugar es mejor que Independiente" y confesó su deseo de jugar en Boca, por lo que el ídolo del Rojo, Ricardo Bochini, lo cruzó con todo y también tiró un palito para la dirigencia.

"Cualquier lugar es mejor que Independiente. Más allá de la gente, que tiene toda la razón de opinar, silbar y apoyar, lo de la dirigencia fue lamentable desde que llegué hasta que me fui. Nunca tuve trato con ellos, no estuvieron con los jugadores y faltaron a la palabra. No le cumplieron a nadie", declaró Domínguez, hoy a préstamo en Guaraní de Paraguay, en diálogo con Fox Sports.

Por eso, Bochini salió al cruce defendiendo la historia del club de Avellaneda. "Todos saben en el fútbol argentino y mundial lo que es Independiente, él ha hablado de esa manera, pienso, porque no le ha ido bien en Independiente, no ha rendido como tal vez esperaba", analizó el Bocha en diálogo con TyC Sports.

Además, el campeón del mundo en México '86 agregó que Domínguez "cuando vino, por una cifra muy grande, había una expectativa y se fue mal porque nunca tuvo actuaciones que la gente pudiera reconocer. Hablará por lo que le pasó en el club".

Finalmente, tiró un palito contra la dirigencia por la elección de los jugadores que incorporan: "El club tiene que ver qué jugadores contrata, ese es el problema que pudo haber sucedido en los últimos tiempos, porque si vos traés un jugador que no sabe lo que es Independiente, es porque no debe conocer bien la historia, y después puede declarar cualquier cosa".