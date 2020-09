Covid: un basquetbolista, primer deportista voluntario para la vacuna

El basquetbolista Juan Pablo Lanceri, jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata, y primer deportista en ser voluntario para los ensayos de la vacuna contra el coronavirus, declaró hoy que se siente "tranquilo" con la posibilidad de participar de "algo que ayude a la gente".



El platense Lancieri, quien en la última temporada del Torneo Federal vistió los colores de Junín de Mendoza, ya va por la segunda dosis de los ensayos de una de las vacunas de coronavirus, las que desarrollan los laboratorios BioNTech y Pfizer.



"No me siento orgulloso, pero sí tranquilo de hacerlo. No soy egoísta ni digo que no me voy a arriesgar. Porque si esto funciona, nos va a servir a todos", expresó el deportista en declaraciones a Radio Trend Topic.

"No me esperaba esta repercusión, me llamaron de todos lados".

"En mi familia estaban asustados, pero somos de donar sangre todos los años. Pregunté si había alguna contraindicación con el deporte. Me dijeron que no. Me dieron un celular con una app para avisar si se me presenta algún síntoma. No pude entrenar justo el día que me di la vacuna por lluvia, pero al día siguiente sí me entrené sin problemas", contó Lancieri, quien es voluntario del ensayo que se hace en el Hospital Militar Central de la Ciudad de Buenos Aires.



"Ojalá otros se sumen y prueben. Me gustaría ser de esos que probaron la vacuna que terminó funcionando", agregó el jugador de 25 años.



En cuanto a los contagios en el deporte, Lancieri opinó que "es difícil con los deportes no individuales. Me pareció buena la decisión de que los deportistas olímpicos puedan entrenar porque son individuales. No había tanto riesgo con las precauciones. Pero en Boca, 18 casos de un día para el otro... Está complicado".