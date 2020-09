Juega al misterio: la arriesgada decisión de Gallardo con la lista de River para la Copa Libertadores

La Conmebol decidió extender la nómina de jugadores de cada equipo de la Copa Libertadores de 30 a 40 convocados, con el objetivo de que los planteles tengan relevos suficientes en caso de que se genere algún brote de coronavirus, sin embargo el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, no haría uso de ese permiso.

Según informa el diario Olé, el DT del Millonario habría optado por no extender la lista del plantel de la Copa porque prefiere no exponer a los pibes, algunos de los cuales ya tuvieron su oportunidad en el ámbito internacional y no estuvieron a la altura.

El motivo, en principio, sería que los juveniles volvieron a los entrenamientos esta semana, por lo que llegan con muy poca preparación, y además sólo uno de los que hoy están concentrando en la pensión del Monumental tiene una experiencia, mínima, en Primera: el volante Hernán López Muñoz, sobrino nieto de Maradona, con apenas 32 minutos acumulados.

Por otra parte, Gallardo entiende que los futbolistas de la Reserva no están listos para competir en el ámbito continental. En el debut en Ecuador, ante Liga de Quito, River fue goleado usando un equipo alternativo en el que sumaron minutos Franco Paredes, Enzo Fernández y Federico Girotti, quienes no estuvieron a la altura del partido.

De confirmarse, la decisión de Gallardo sería más que arriesgada ya que se quedaría con un plantel corto en el caso de sufrir alguna eventualidad relacionada al coronavirus. Según Olé, River presentaría una lista de 29 jugadores, entre los cuales tendría un delantero que se está recuperando de una cirugía, Benjamín Rollheiser, y al lesionado Lucas Pratto.