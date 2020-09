El picante cruce de Juanfer Quintero con un hincha de River en las redes sociales

River todavía no cierra el trato con Shenzhen de China y hay malestar en todas las partes, incluso en Juan Fernando Quintero, que desde Miami espera que se concrete la transacción para poder viajar al país asiático. En los últimos días, el colombiano se mostró muy activo en las redes sociales y hoy protagonizó un picante cruce con un hincha de River que criticó su decisión.

En su cuenta de Instagram, Quintero compartió una foto con la frase: "Los reto cuando ustedes quieran", y acto seguido aparecieron cientos de mensajes de partes de fanáticos. Algunos pidiendo que se quede, otros agradeciendo su paso por el millonario pero, llamativamente, muchos recriminando su partida.

"Te vas al final o no? Dejate de hinchar los huevos Juanfer, la plata no hace la felicidad, River si", escribió uno de sus seguidores y partir de ahí se generaron cientos de respuestas, una de ellas, fue la escrita por el usuario Matías Dolce que no cayó del todo bien en el colombiano que salió a responder.

"Nunca estuvo para jugar 90 minutos", apuntó el hincha, y Juanfer aprovechó para chicanearlo con una frase que todos aplaudieron: "No necesité muchos minutos para hacerte feliz toda tu vida. No había necesidad de jugar tantos minutos, amigo. Abrazo".

Acto seguido, Dolce borró la crítica y contestó: "Te banco, y entiendo la necesidad de ir a un mercado de mucha guita, pero vos sabés que vas a un fútbol medio pelo y que se juega con partidos arreglados. Y sabes que no miento. Un abrazo y éxitos".