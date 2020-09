La buena noticia que trajo tranquilidad a todo el mundo River

Los jugadores de River Plate, más los integrantes del cuerpo técnico que encabeza Marcelo Gallardo y el personal auxiliar dieron negativo en el primer hisopado que se realizaron y si en 72 horas se mantienen esos resultados, podrán retornar a los entrenamientos.



Los estudios que se realizaron dentro de la burbuja sanitaria ayer pasado el mediodía ya permitían adelantar buenos indicios ante la falta de síntomas en el grupo de trabajo en las 48 horas posteriores a la confirmación del Covid 19 positivo del entrenador de arqueros.

?? [Parte médico] Los testeos PCR realizados durante el día de ayer dieron resultado negativo para todos los integrantes del plantel. — River Plate (@RiverPlate) September 1, 2020



Sin embargo, el cuerpo médico de River encabezado por Pedro Hansing, asesorado por infectólogos, ordenó un protocolo sanitario y un corredor seguro dentro del hotel que aisló a los contactos estrechos de Adrián Olivieri primero y suspendió los entrenamientos.



La mayor preocupación estaba puesta sobre los arqueros Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna y Franco Petroli, quienes habían trabajado con Olivieri, pero el protocolo de trabajo funcionó y en el primer hisopado dieron negativo.



Los estudios se realizaron a las 80 personas que están trabajando en la burbuja desde el lunes 27 de agosto y que van a permanecer al menos hasta el jueves cuando un segundo testeo permita tener confirmación final que no hubo contagio.

Estos testeos incluyeron en su totalidad a los jugadores, miembros del cuerpo técnico y colaboradores que integran la delegación. — River Plate (@RiverPlate) September 1, 2020



Los jugadores mientras tanto seguirán con el corredor sanitario dentro del Holiday Inn sin contacto entre ellos, entrenando de manera individual y evitando tener contacto con elementos externos en los espacios cerrados.



Cuando esos estudios estén listos, el entrenador Marcelo Gallardo junto con el cuerpo médico van a diseñar un nuevo plan de entrenamientos ya que desde el jueves van a faltar 15 días para jugar ante San Pablo, de visitante, en el reinicio de la Copa Libertadores.



Esos entrenamientos no van a incluir partidos amistosos ya que no fueron autorizados por el Ministerio de Salud, por lo tanto es probable que River llegue al 17 de setiembre a jugar con San Pablo con apenas un par de prácticas de fútbol.



River no se entrena de modo grupal desde el jueves de la semana pasada, cuando había iniciado la etapa de trabajo con pelota en fútbol reducido, que fue interrumpido por el caso de Olivieri que terminó en aislamiento de todo el grupo.



Desde el sábado, los jugadores que no presentaron síntomas, fueron autorizados a moverse en el espacio de la burbuja con tareas aeróbicas y de mantenimiento físico al aire libre con distanciamiento social con un estricto protocolo.