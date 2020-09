El mensaje sobre Tevez que devuelve la tranquilidad a todo Boca

En medio del brote de coronavirus que explotó en los últimos días en la burbuja de Boca, ayer se generó un temor en el mundo Xeneize tras la videollamada de Carlos Tevez con TyC Sports, donde el Apache relató la situación del plantel -sin barbijo- desde la habitación que comparte con Wanchope Ábila, uno de los jugadores que integraría el listado de contagiados.

En este contexto, Rubén Argemi, médico del plantel Xeneize, dejó entrever hoy que Tevez ya tuvo coronavirus, por lo que no corre riesgo: "No quiero hablar de jugadores puntuales, pero que el hincha de Boca se quede tranquilo: Tevez no va a tener ningún problema", dijo.

Ayer, el propio Carlitos había reconocido que tras la confirmación de los contagios estuvo recorriendo las habitaciones para bajarle un mensaje de calma a sus compañeros. “Estoy con los chicos para darles tranquilidad a ellos y a la familia, estamos todos bien, ese es el mensaje. No hay ningún caso grave”, manifestó anoche en TyC Sports.