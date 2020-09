El ex River que desde Europa reveló e deseo de jugar en Boca

Mariano Barbosa vistió la camiseta de River en la temporada 2009. Llegó cedido desde Estudiantes de La Plata pero no logro asentarse y emigró al fútbol mexicano. Luego jugó cuatro años en Las Palmas, uno en el Sevilla y su último club fue el Villarreal, donde estuvo durante cinco temporadas y quedó libre ya que no le renovaron su contrato.

Hoy, sin club, analiza ofertas y sorprendió al revelar su deseo: "Tengo toda la familia en España. De Argentina el único club que me tentaría para volver sería Boca, por el hecho de jugar en la Bombonera. Pese a haber jugado en River, la Bombonera es linda y me tiraría ir por eso".

"La última vez que fuimos para jugar un partido amistoso con el Villarreal, el salir a la Bombonera me puso los pelos de punta. Si llama Román es distinto, pero no hubo nada. Un club que me tienta para volver es Boca, para ganar títulos y pelear cosas importantes", reconoció el arquero surgido en Banfield y que compartió equipo con Riquelme en Villarreal.

Para cerrar, se refirió a su futuro que por el momento es incierto: "Terminé el contrato con Villarreal y el club decidió no hacerme uno nuevo, pero sigo entrenando. Si tengo la suerte de encontrar algo estoy ahí para jugar".