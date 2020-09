Dura autocrítica: el médico de Boca rompió el silencio tras los casos de COVID-19

Boca vive un complicado momento. Casi la mitad de su plantel se contagió coronavirus y la novedad generó un fuerte sacudón en el fúbtol argentino como también sudamericano teniendo en cuenta que en un par de semanas tendrá que jugar por Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay.

Uno de los positivos es el médico del plantel, Ruben Argemi, quien dio la cara y realizó una autocrítica sobre lo ocurrido: "Fuimos un poco permisivos en áreas de entrenamientos pero no en ámbitos sociales", reconoció, y continuó: "No le encuentro explicación. Indudablemente, algún error se habrá cometido".

"No teníamos otra manera de proceder. ¿Cuál es la otra alternativa? ¿Que los jugadores no jueguen? No sólo nos adherimos a los protocolos de Conmebol y de la AFA, sino también al decreto 14/2020 del Gobierno Nacional, y todos nos permitían hacer lo que hicimos", explicó.

Rubén Argemi.

Y cerró: "Los futbolistas son deportistas profesionales que tienen que entrenarse. Si no, no se puede competir. Yo entiendo todo y cuando uno en el fútbol pierde 4-0, es muy difícil explicar. Lo mismo pasó acá. Nadie me puede explicar a mí por qué un jugador tiene síntomas 30 horas después de haber dado negativo. Eso no está en ningún libro de fisiología".