La sorprendente frase del DT de Barcelona en la previa del choque ante Napoli

Enrique "Quique" Setién, entrenador del Barcelona anticipó hoy que "no se le pasa por la cabeza que será su último partido" el que animará mañana con el Nápoli, en la revancha de los octavos de final de la Champions League y luego de haber igualado en el cruce de ida jugado en Italia, en febrero pasado.



"No se me ha pasado por la cabeza que sea mi último partido. El equipo está bien y no ha perdido su identidad", anticipó Setién en la rueda de prensa previa al trascendental partido que jugará este sábado el Barcelona como local del Nápoli, que luego de haber igualado 1-1 en el encuentro de ida definirá a un clasificado para los cuartos de final de la Champions League.

Setién, de 61 años, fue el principal blanco de las críticas departe de los medios de prensa catalanes tras haber dejado escapar la Liga española a manos del Real Madrid, que se coronó campeón el mes pasado.

uD83DuDD0A @QSetien: "Hemos tenido el tiempo suficiente para descansar y volver con la energía renovada para preparar el partido" #BarçaNapoli



? https://t.co/fiKOqsQwik #onlyforculers pic.twitter.com/iSl0bEzJuG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 7, 2020

Barcelona tendrá mañana al astro argentino Lionel Messi en la ofensiva junto al uruguayo Luis Suárez y al francés Antoine Griezzman, pero no contará con Sergi Busquets y el chileno Arturo Vidal, ambos suspendidos, en una formación que está definida pero Setién prefirió no revelarla ante la prensa, según consignó la agencia de noticias DPA.