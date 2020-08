Boca: Carlos Tevez se realizó el hisopado, ¿firmó el contrato?

El plantel de Boca comenzó esta mañana, en el predio que el club tiene en Ezeiza, a realizarse los testeos correspondientes para el regreso a los entrenamientos, mientras que el lunes próximo lo hará el director técnico Miguel Russo, quien aún se encuentra en Rosario.



También se le efectuarán estudios a Juan Román Riquelme y los demás integrantes de la secretaría de fútbol boquense (Jorge Bermúdez, Raul Cascini y Marcelo Delgado) tras la autorización de la AFA y el Gobierno nacional para el regreso a los entrenamientos, en el marco de la pandemia de coronavirus.

Los jugadores de Miguel Russo se sometieron a los hisopados que indica el protocolo que acordó AFA para el regreso a los entrenamientos y también se realizaron los análisis de sangre y electrocardiogramas de rigor. El lunes comienza la pretemporada en el Centro de Ezeiza. pic.twitter.com/DLCHsRASWj — Boca Jrs. Oficial (desde uD83CuDFE1) (@BocaJrsOficial) August 7, 2020



Desde las 8.00 de hoy, con turnos ya programados, se realizaron los testeos. Uno de los primeros en llegar fue Carlos Tevez, quien tiene a su padre internado en terapia intensiva con coronavirus y también sus suegros tuvieron la misma enfermedad.

Según informa TyC Sports, Tevez todavía no firmó su nuevo contrato. El Apache llegó a un acuerdo con la institución azul y oro para prorrogar su vínculo hasta mediados de 2021, pero por la pandemia aún no pudo hacerse oficial. No estaba previsto que lo hiciera este viernes ni había dirigentes presentes en el predio.



Cada jugador llegó en su auto particular e ingresó al complejo y se estacionó directamente delante de la puerta del consultorio. Allí se hicieron el hisopado, un electrocardiograma y estudios de sangre, para luego retirarse a sus domicilios.

#Boca Así llegaba Carlos Tevez al predio de Ezeiza para efectuarse el testeo de Covid-19. pic.twitter.com/09CbBE3Fbh — TyC Sports (@TyCSports) August 7, 2020





Los jugadores no pueden tener contacto entre ellos, todos tienen diferentes horarios para los estudios y esperaron el ingreso en sus vehículos.



El delantero Ramón "Wanchope" Ábila se realizó el testeo en la ciudad de Córdoba, y el lunes ya estará en el predio de Ezeiza con el resto del plantel.



Cada uno de los futbolistas se llevó del predio de Ezeiza tres mudas, más una planilla y un termómetro para que a partir de mañana se tomen la temperatura y la anoten, para que el cuerpo médico pueda hacer un seguimiento más detallado.