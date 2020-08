Un ex defensor comparó a River con el Bayern Munich

Facundo Quiroga tuvo la oportunidad de vestir la camiseta de River en un período poco feliz para el club. El defensor llegó a mediados de 2008 por pedido de Diego Simeone y estuvo hasta 2010, recalando luego en Huracán. Durante su paso no cumplió con las expectativas depositadas en medio de una institución que ya estaba en crisis a nivel deportivo y económico.

Ya retirado, el puntano dialogó con Ataque Futbolero e hizo una particular comparación entre River y Bayern Munich, actual campeón de Europa: "Jugar en River es como jugar en Bayern Munich, siempre tenés que ganar y ser protagonista". Quiroga conoce bien lo que es el fútbol alemán, ya que durante su carrera jugó cuatro años en Wolfsburgo.

Autocrítico, el ex zaguero agregó: "Cuando me llamó el Cholo para jugar en River no lo pensé mucho, era River. Y cuando llegué al club después del Wolfsburgo me costó un poco desestructurarme. Varios años en Alemania te terminan estructurando mucho. Al volver a la Argentina, subestimé la adaptación".

Dos años más tarde, Angel Cappa le dijo que no lo iba a tener más en cuenta y armó las valijas. Con cierto pesar, recordó: "Cuando me fui de River tenía ganas de quedarme, me hubiera encantado demostrar lo que podía llegar a dar. El fútbol no te permite lamentarte por los errores y más en un club grande como ese".



