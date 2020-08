Ex presidente del Barcelona contó cómo se arreglaba el conflicto con Messi

Joan Gaspart, expresidente del Barcelona, dijo hoy que "esto se arregla hablando cara a cara con Lionel Messi y no por burofax", al referirse a la falta de diálogo entre el astro argentino y el club catalán, y la incertidumbre sobre el futuro del jugador.



En declaraciones al canal C5N, Gaspart se mostró partidario de un diálogo con Messi, pero advirtió que si el capitán "no explica las razones de por qué se quiere ir, es muy difícil el diálogo".



"Si no hay acuerdo, el Barcelona hará cumplir el contrato y con la ley en la mano hará lo que tiene que hacer", dijo el ex presidente del club "culé", aunque opinó: "No creo que Messi, ni su padre Jorge, quieran alargar esta situación".





Gaspart, presidente del Barcelona entre 2000 y 2003, evitó buscar responsables en la situación que afecta al club catalán por la decisión de Messi, de 33 años, de irse del "blaugrana", y señaló que "la única posibilidad de que se vaya o se quede es hablando y aclarando las cosas, pero cara a cara".



Por último, el ex titular del Barcelona al momento de la llegada de Messi con solo 13 años, subrayó que "a la edad que tiene Lionel, no creo que le convenga alargar esta situación y entrar en una discusión legal que perjudica a todos".



"Los 150 mil socios del Barça que tiene 100 años de historia, ya se han pronunciado para decirle que se quede: ahora depende de Messi explicarles por qué se quiere ir", concluyó Gaspart.