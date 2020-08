Se pinchó: no habrá burbuja sanitaria para San Lorenzo

San Lorenzo no hará finalmente desde mañana la burbuja sanitaria que tenía previsto desarrollar en el predio de Ezeiza de la AFA, por decisión que tomó el cuerpo técnico conducido por el entrenador Mariano Soso,



La determinación surgió a raíz de que la AFA, no le autorizó al equipo "azulgrana" utilizar las instalaciones de la selección mayor y las que se ofrecieron en su reemplazo no fueron consideradas apropiadas, argumentó una fuente vinculada al club de Boedo.



Con esta novedad, mañana a partir de las 9 el plantel volverá a entrenarse en el predio de Ezeiza como lo viene haciendo estas últimas tres semanas de trabajo, pero sin burbuja a la vista.

#SanLorenzo completó la tercera semana de entrenamientos en el predio de AFA, en Ezeiza.



También el club "Santo" dio a conocer que el resultado del hisopado al que fueron sometidos los jugadores ayer fue en todos los casos negativo en coronavirus.



Además el flamante refuerzo del plantel "Cuervo", el delantero Jonathan Herrera, que fue dado de alta luego de contraer el Covid-19, estará a disposición y entrenará por primera vez con el plantel



Por último Soso tuvo una conversación con el lateral izquierdo Gabriel Rojas, donde le aseguró que si decide quedarse en el club (estuvo a préstamo en Peñarol, de Montevideo), lo tendrá en cuenta para la próxima temporada.



El jugador de 23 años que tiene contrato con San Lorenzo hasta mediados de 2022 (el club griego Panathinaikos mostró interés en su pase), le prometió al técnico que mañana le hará saber su decisión.