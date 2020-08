Sigue la novela: Zielinski le tiró un palito a River

En marzo pasado tenían que encontrarse River Plate y Atlético Tucumán por la primera fecha de la Copa Superliga, certamen que terminó suspendiéndose horas más tarde.

En aquel entonces y con motivo de la pandemia del coronavirus, la entidad Millonaria tomó la determinación unilateral de no presentarse a jugar y no abrir las puertas de su estadio, lo que generó la bronca de la gente del Decano.

Es que el equipo comandado estratégicamente por Ricardo Zielinski ya había viajado a Buenos Aires y estaba listo para afrontar el compromiso. Por ello, y, aunque transcurran los meses, la furia sigue reinando en el conjunto de Atlético Tucumán.

"Creo que River no se comportó como se debería comportar. Nosotros tenemos una organización en el fútbol argentino y a mí me da la impresión de que si vos no querés hacer el programa (utilizando como ejemplo al conductor del programa, Gastón Recondo) y te vas, a la gente del canal tampoco le va a gustar", expresó Zielinski en una entrevista en TyC Sports.

Y agregó: "Yo creo que River ​tendría que haber jugado, como jugamos todos y como fuimos todos a jugar, y después en la semana generar los mecanismos necesarios como para que se suspenda el fútbol como sucedió".

Ahora bien, si bien se distanció de River a la hora de analizar la situación se alineó con la mirada de Marcelo Gallardo, quien fue uno de los primeros que instó a que la pelota vuelva a rodar cuanto antes. "En un momento pensé que se podía empezar en Santa Fe, en Mendoza, Tucumán, en Santiago del Estero y también en Buenos Aires, sobre todo para que los equipos que jugaban la Copa pudieran hacer una minipretemporada en un lugar cerrado. En eso coincido con Gallardo: creo que faltó un poco más de iniciativa, algunas pensamientos superadores... Pero tambien entendés al Gobierno cuando hay cien muertos por día y seis mil infectados, entonces de una parte y de la otra es complicado. Pero me parece que se puede volver y tampoco esto no da como para que siga...", agregó Zielinski​.